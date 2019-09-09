Muğla'da minibüsle otomobil çarpıştı: 9 yaralı Fethiye'de minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 8'i Suriyeli 9 kişi yaralandı. Suriye uyruklu Ramazan Abdüllaziz idaresindeki 34 JK 5597 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Göcek mevkisinde karşı yola geçmek isteyen Koray Tombak yönetimindeki 48 S 3152 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan 7 Suriye uyruklu yaralandı. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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