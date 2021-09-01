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Yerel Muğla'da maden ocağında göçük meydana geldi
Yerel

Muğla'da maden ocağında göçük meydana geldi

Muğla'da maden ocağındaki göçükte 3 işçinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 12:17:00 -
Muğla'da maden ocağında göçük meydana geldi

Muğla'nın Dalaman ilçesinde bir şirkete ait maden ocağında meydana gelen göçükte 3 işçi hafif yaralandı.

Gürleyik Mahallesi'nde faaliyet gösteren krom maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, göçükten 3 işçiyi yaralı olarak kurtardı.

Hastaneye kaldırılan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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