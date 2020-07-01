Muğla'da leylek yavruları korumaya alındı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde, anneleri bir süredir elektrik direğindeki yuvalarına gelmeyen leylek yavruları korumaya alındı.
Akyol Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, anne leyleğin elektrik direğindeki yuvaya 3 gündür gelmediğini fark etti.
Yavruların aç kaldığını gören mahalle sakinleri, durumu Milas Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bildirdi. Leylek yavrularının aç kaldığını tespit eden ekipler, vinç yardımıyla yavruları yuvadan aldı.
Koruma altına alınan leylek yavruları, İzmir Doğal Yaşam Parkı'na gönderildi.