0553 313 94 23

Muğla'da kruvaziyer turizmi

Çoğunluğu İspanyol 1600 turisti taşıyan kruvaziyer "Horizon", Marmaris Limanı'na bağlandı

28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
Muğla'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Malta bayraklı kruvaziyer "Horizon", Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük iskelesine yanaştırılan gemide, çoğu İspanyol 1600 turist ve 614 personel bulunduğu belirtildi.

Gümrük işlemlerinin ardından gemiden ayrılan turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve yat limanını gezdi. Bazı turistler ilçeyi bisikletle dolaşmayı tercih etti.

Turistler, ilçe merkezindeki tarihi ve turistik yerleri gruplar halinde ziyaret etti. Yolculardan bazıları deniz kenarındaki restoran ve kafeteryalarda vakit geçirdi.

Bir grup turist ise Ortaca'nın Dalyan ve Ula'nın Akyaka mahallelerine düzenlenen turlara katıldı.

Marmaris Cruise Port Operasyon Müdürü Bora Bayazıt, yaptığı açıklamada, kruvaziyerin planlandığı gibi ilçeye haftada bir sefer gerçekleştirdiğini söyledi.

"Horizon"un gece saatlerinde demir alarak Girit'e gideceği öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 10:59
  1. Horizon
  2. İspanyol
  3. Marmaris
  4. turist

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya yapılmıştı, kullanılamadan hurda oldu
    1. 10 yıl önce 2 milyon 620 bin liraya..
    2. Hamidiye tabyasında çevre temizliği..
    3. Çatlıbozkırlı kadınlar, lavanta..
    4. Mağdur işçiye CHP’den su bile yok
    5. 30 Ağustos provası yapıldı
    6. Meksika'da gece kulübüne saldırı: 23 ölü
    7. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    8. Uşak’ta uyuşturucu operasyonu
    9. Kaderin böylesi
    10. "İştah kontrolü sağlayan armut..
    11. İdlib'den olası göç güvenli bölgeler..
    12. Ürdün’de tüp patladı, restoran çöktü
    13. Balıkçılar "Vira bismillah" için gün..
    14. PKK ile kirli ilişkileri bir kez daha..
    15. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    16. Borsada ilk yarıda en fazla hizmetler..
    17. Uzmanından güneş koruyucu uyarısı
    18. Profesörler liselere nitelik katacak
    19. Türk mucidin kafeinli soğuk çayı..
    20. Eleştirilen tabela yenilendi
    21. TCMB'den repo ihalesi
    22. Kazada otomobilin motoru yola fırladı
    23. 2019 FIBA Dünya Kupası'nda E Grubu:..
    24. Başkan Tekin’in 30 Ağustos Zafer..
    25. Araç sahipleri dikkat! Paranızın..
    26. Uyuşturucu maddeler kiremitlerin..
    27. Kaymakam Şatıroğlu ilçeden ayrıldı
    28. Müziğin kalbi Nilüfer’de atacak
    29. İran'da Zarif'in Fransa diplomasisiyle..
    30. Topçu: Zaferin arkasında iman gücü var
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    Terör örgütü PKK/YPG'den Türkiye açıklaması: Bölgeden...
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    İmamoğlu'cu Gökhan'ın PKK aşkı! İnanamadı
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Laikçi tetikçi Emrah Parlak'ın alçak paylaşımı Altaylı'yı bile çileden çıkardı!
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’
    Erdoğan talimat verdi: ‘O ilin Ömer’ini istiyorum’

    Günün Karikatürü

    28 Ağustos 2019
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan-Putin görüşmesini değerlendiren uzmanlar: Türkiye Esed'i vurabilir
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog
    Erdoğan'la Putin arasında güldüren diyalog