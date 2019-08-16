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Muğla'da kruvaziyer turizmi

Orient Queen isimli kruvaziyer, 243 yolcusu ile Marmaris Limanı'na demirledi

16 Ağustos 2019 Cuma 16:16
Muğla'da kruvaziyer turizmi

MUĞLA (AA) - Orient Queen isimli kruvaziyer, Akdeniz turu kapsamında Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi.

Marmaris Cruise Port Limanı büyük iskelesine demirleyen gemide, çoğunluğu Lübnanlı 243 yolcu ile 143 mürettebat bulunuyor.

Gümrük işlemlerinin ardından limandan ayrılan turistler, yat limanında yürüyüş yaptı. Kapalı çarşıda alışveriş yapan turistler, yat limanındaki restoran ve kafelerde yemek yedi.

Yunanistan'ın Santorini adasından gelen kruvaziyerin, gece saatlerinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'a hareket edeceği belirtildi.

Kruvaziyerin, her hafta düzenlenen Akdeniz turu kapsamında, Beyrut'a dönmeden önce her cuma son liman ziyaret yerinin Marmaris olduğu bildirildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 16:16
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