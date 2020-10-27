Muğla'da Kovid-19 tedbirlerine uymayanlara 40 bin 89 lira ceza uygulandı
MUĞLA (AA) - Muğla'da jandarma ekiplerince yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerinde, 41 kişiye toplam 40 bin 89 lira ceza verildi.
İl Jandarma Komutanlığınca 3 bin 52 personelin katılımıyla 3 bin 793 işletme, alışveriş merkezi, sahil ve araçlar denetlendi.
Denetimlerde, Kovid-19 tedbirlerine uymayan 41 kişiye 40 bin 89 lira ceza verildi.
Tatilciler, maske takmaları ve sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıldı.