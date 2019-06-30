Muğla'da korkutan yangın! Yerleşim yerlerine 200 metre kaldı
Muğla'nın Datça ilçesinin Palamutbükü'nde orman yangını kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.30 Haziran 2019 Pazar 00:34
Muğla''nın Datça ilçesindeki makilik alanda yangın çıktı. Yangına, havadan ve karadan müdahaleye başlandı.
Datça'nın Palamutbükü Mahallesi'ndeki makilik alanda, saat 17.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. Etkili olan rüzgar nedeniyle yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına 2 helikopterle havadan, arazöz ve orman işçileriyle ise karadan müdahaleye başlandı. Söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Edinilen bilgilere göre alevler yerleşim yerlerine 200 metre kadar yaklaştı.
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