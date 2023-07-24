  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Altın ve para piyasaları: Haftaya altın için bunları bekleyin! Uzman isimlerden tahmin gündeme oturdu

Kaza kurşunuyla kıyameti koparan muhalefet iyi dinlesin! Zekeriya Yapıcıoğlu'nun sözleri takdir topladı

Polonya, Ukrayna’ya verilen, olay olan Leopard 2 tankları apar topar mühendislik tesisine getirildi!

Azerbaycan'da yapılanmaya çalışan FETÖ'ye büyük darbe! Gözaltına alındılar

AK Parti'den HÜDA PAR'a yönelik saldırıya ilişkin açıklama: Hesabını verecekler!

Kamikaze İHA ailesi Azab'ın çıkışı: Türkiye'de ilk kez vitrine çıkacak, geliyor! Duyan herkes şaşıracak

Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye milyarlarca dolar yağabilir! Arap ülkesinden Türk ürünlerine vize

Milyonlarca emekliyi sevinçten zıplatacak gelişme! Zamda tarih erkene alındı

ABD DIA yetkililerinden heyecanlandıran kulis bilgisi: Putin'in flaş kararı: Rusya'nın nükleer silah hazırlığı! Süresi daralıyor

Savaş yeniden alevlenebilir! Korkutan Suudi Arabistan çıkışı
Yerel Muğla'da korkutan yangın
Yerel

Muğla'da korkutan yangın

Yeniakit Publisher
2023-07-24 00:21:00 -
Muğla'da korkutan yangın

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, makilikte başlayan yangın ormana sıçradı.

Bugün saat 20.00 sıralarında Seydikemer Kumluova mevkisindeki makilik alanda yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle bozuk ormana sıçradı. Bölgeden yükselen alevleri görenlerin durumu bildirmesi üzerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler sarp arazideki yangına güçlükle müdahale ederken, havanın kararması nedeniyle bölgeye gece görüşlü helikopter istendi. Yangına, 15 arazöz 6 su tankeri 3 dozer 6 yer ekibi ile birlikte 206 personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Makilik alanda başlayan yangına tüm ekipler müdahale ediyor. Gece görüşlü helikopter takviyesi istedik. Biz de belediye olarak tüm ekiplerimizi buraya yönlendirdik" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23