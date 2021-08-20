Muğla'da korkutan gelişme! Alevler yükselmeye başladı
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına ekipler müdahale ediyor. 12 Ağustos’ta kontrol altına alındığı, Otmanlar Mahallesi’nde alevlerin yükseldiği belirtiliyor.
Muğla’da 28 Temmuz’da başlayan ve 15 gün süren tarihteki en büyük orman yangınlarının son halkası olan Köyceğiz yangını 12 Ağustos’ta kontrol altına alınmıştı.
Yangın yeniden alevlendi
Yangının daha önce kontrol altına alındığı belirtilen, Köyceğiz’e bağlı Otmanlar Mahallesi, Dereköy mevkiinde alevlerin yükseldiği ve yangına havadan müdahalenin başladığı öğrenildi.