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Gündem Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi
Gündem

Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

AFAD, Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 23:19:00 - 2021-07-31 23:27:46
Muğla'da korkutan deprem! Çevre illerde hissedildi

Ege Denizi'nin Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 22.57'de ve 6,74 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 44,9 kilometre olarak ölçüldü.

 

Çevre illerde hissedildi

Başta Muğla olmak üzere İzmir, Manisa, Aydın gibi pek çok ilde hissedilen deprem vatandaşların kısa süreli panik olmasına neden oldu.

 

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