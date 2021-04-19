Muğla'da korkutan deprem! AFAD duyurdu
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Ege Denizi'nde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin Muğla'nın Datça ilçesine 36 kilometre uzaklıkta gerçekleştiği bildirildi.
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