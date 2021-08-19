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Gündem Muğla'da korkutan deprem
Gündem

Muğla'da korkutan deprem

Muğla'nın Datça ilçesinde 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-08-19 14:46:00 -
Muğla'da korkutan deprem

AFAD, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

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