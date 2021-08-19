Muğla'da korkutan deprem
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
Muğla'nın Datça ilçesinde 4,6 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
AFAD, "Ege Denizi'nde Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 14.26'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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