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Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı

Minibüsün aydınlatma direğine çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi feci şekilde can verdi.

13 Kasım 2018 Salı 08:54
Muğla'da korkunç kaza! Elektrik direğine çarpan minibüs parçalandı

Kaza;  Fethiye- Antalya Karayolu Osman Kaya Bulvarı Çatalarık mevkisinde meydana geldi. Soner Tülü (30) kullandığı 26 LA 075 plakalı minibüs, direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje düştü.

Refüjde yaklaşık 20 metre sürüklenen minibüs daha sonra aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiye, çok sayıda Ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları müdahalede Soner Tülü ve minibüsteki 40 yaşındaki Dilek Karayel’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Tülü ve Karayel’in cesetleri polis ekiplerinin incelemesinin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazada hayatını kaybedenlerin yakıları sinir krizi geçirdi.

Kaza ile ilgili soruşturmayı Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri çok sürdürüyor.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:54
  1. Antalya
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