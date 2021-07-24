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Yerel Muğla'da kanlı kavga: 7 yaralı
Yerel

Muğla'da kanlı kavga: 7 yaralı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grubu arasında çıkan kavgada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-24 02:26:00 -
Muğla'da kanlı kavga: 7 yaralı

Edinilen bilgiye göre, ilçe merkezinde bulunan tarihi Paspatur Çarşısı’ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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