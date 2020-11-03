Muğla'da jandarmanın "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, jandarma ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 2 araçtaki 3 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızılağaç yol kontrol ve arama noktasında 2 aracı durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak kaçan araçlardaki şüpheliler, yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.
Araçtakilerin kaçarken araziye attıkları bir miktar uyuşturucu bulundu. Ş.T, Ö.A. ve R.G.Ö. gözaltına alındı.