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Aktüel

Muğla'da itfaiye aracı devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-27 20:32:00 -
Muğla'da itfaiye aracı devrildi

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, itfaiye aracının devrilmesi neticesinde iki kişi yaralandı.

Bir yangına müdahaleye giden Şükrü G. (36) idaresindeki Muğla Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye aracı, Çamurköy Mahallesi'nde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Şükrü G. ile itfaiye eri Mustafa A. (34) sağlık ekibince Fethiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Diğer yandan, itfaiye aracı vinç yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

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