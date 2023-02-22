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Yerel Muğla’da iş kazası:1 ölü
Yerel

Muğla’da iş kazası:1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2023-02-22 10:39:00 -
Muğla’da iş kazası:1 ölü

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde meydana gelen iş kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Milas ilçesine bağlı Pınarcık mahallesinde kamyon operatörü olarak çalışan 59 yaşındaki R.Ş vatandaş kullandığı kamyonun üzerine hafriyat dökülmesi sonucunda yaralandı.
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine bölgeye Jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan R.Ş, Milas Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan R.Ş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri tarafından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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