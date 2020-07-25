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Aktüel

Muğla'da "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" konseri

Yeniakit Publisher
2020-07-25 00:55:49 -
Muğla'da "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" konseri

MUĞLA (AA) - Bodrum ilçesinde, besteci Kemal Günüç'ün Göbeklitepe'den ilham alarak yazdığı, "İlk Nefes Bir Dokunuş Göbeklitepe" konçertosu sanatseverlerle buluştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Bodrum Kaleiçi Etkinlikleri" kapsamında, Hakan Şensoy yönetimindeki İzmir Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Arp Virtüözü Çağatay Akyol ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü duayen ney sanatçısı Murat Salim Tokaç sahne aldı.

Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'ndeki konserde, seyirciler de Atilla Kılıç'ın yazdığı metinle sanatçılara eşlik etti.

Dört bölümden oluşan eserin sonunda seyirciler sanatçıları ayakta alkışladı.

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