Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 6 yaralı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucunda 4'ü çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı.06 Ağustos 2019 Salı 17:57
Ertaş Solmaz idaresindeki otomobil, Fethiye-Antalya kara yolu Zorlar Kavşağı'nda, Ayşe Uysal Erkek yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Erkek'in kullandığı otomobilde bulunan çocuklar Bulem ve Reyyan Gökmen, İbrahim ve Yusuf Uysal yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Fethiye’deki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan yaralılardan İbrahim Uysal'ın, hastanede yapılan müdahalelerin ardından Denizli Pamukkale Üniversitesine sevk edildiği bildirildi.
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