  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 18:32:08 -
Muğla'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Dalaman ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Akif Işık'ın kullandığı 48 DC 365 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu Şerefler Kavşağı'nda, Ahmet Erbak yönetimindeki 35 JD 712 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüleri ile 48 DC 365 plakalı araçtaki Ayşe Yabaş yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Dalaman ve Fethiye ilçelerindeki hastanelere kaldırdı.

Işık ve Yabaş, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı