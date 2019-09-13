Muğla’da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Uğur Öncü yönetimindeki 48 PH 752 plakalı otomobil, Muğla-Fethiye kara yolu İnlice mevkisinde Zeki Mert Kaybaki idaresindeki 34 ABS 396 otomobille çarpıştı. Sürücü Öncü yaşamını yitirdi, diğer aracın sürücüsü Kaybaki yaralandı. Fethiye Devlet Hastanesine kaldırılan Kaybaki'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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