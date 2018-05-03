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Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Nihat Mıstacaoğlu tarafından sahiplenilen iki köpeğin, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlenerek öldürüldüğü öne sürüldü. Mıstacaoğlu, olayla ilgili suç duyurusunda bulundu.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:36
Muğla'da iki köpek zehirlenerek öldürüldü!

Marmaris'in 25 kilometre uzağındaki Hisarönü Mahallesi'nde oturan emekli turizmci Nihat Mıstacaoğlu, yaklaşık 5 ay önce Marmaris Belediyesi Hayvan Barınağı'ndan, biri rotweiler diğeri kırma cinsi iki köpek sahiplendi. Rotweiler cinsi köpeğe Şila ve kırma cinsi köpeğe Zeytin adını veren Mıstacaoğlu, dün uçakla günü birlik İstanbul'a gitti. Aynı gün içerisinde geri dönen Mıstacaoğlu, evinin bahçesinde iki köpeğin de cansız bedeniyle karşılaştı, durumu veterinere haber verdi. Veterinerin yaptığı ilk incelemede köpeklerin zehirlenerek öldüğü anlaşıldı. 

Durumun bildirilmesi üzerine gelen Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, bahçede yaptıkları incelemelerde et parçaları buldu. Veteriner, et parçalarının içerisine zehir konulduğunu tespit etti. Jandarmanın ilçe merkezine getirdiği et ve köpeklerden parçalar alınarak, incelenmek üzere İzmir'deki Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi. 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:36
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Muğla

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