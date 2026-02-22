TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zekâ ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."