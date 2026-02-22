  • İSTANBUL
Siyaset
9
Yeniakit Publisher
TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler
AA Giriş Tarihi:

TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM), üniversitelerde astroloji bölümü açılmasından dövmecilerin kapatılmasına, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesinden yapay zekâ ile yargılama yapılmasına kadar çok sayıda ilginç başvuru yapıldı. İşte dikkat çeken başvuruların ayrıntıları…

#1
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Vatandaşların parlamentoya ilettiği dilek ve şikâyetlerini inceleyen TBMM Dilekçe Komisyonuna ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler 1670 dilekçe gönderdi. Başvurulardan 7'si de tüzel kişilerden geldi.

#2
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Komisyona en çok başvurular adalet, sosyal güvenlik, sağlık ve mali işlemlere ilişkin alanlarda yapıldı. Gönderilen dilekçeler arasında ilginç ve dikkati çeken talepler de yer aldı.

#3
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Bir kişi üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi.

#4
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Komisyona başvuran başka bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle, yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurala uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

#5
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Dilekçe Komisyonu'na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle:

#6
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

"Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim Bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zekâ ile yargılama yapılması 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin adının 'Büyük Türkiye Millet Meclisi' olarak değiştirilmesi."

#7
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Bir kişi ise nişanlanmak için ailesinin onayını alma konusunda kendisine yardım edilmesini istedi.

#8
Foto - TBMM’ye ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı! İşte dikkat çeken talepler

Komisyona mahkum ve hükümlüler için disiplin affı, öğrenci affı ve ehliyet affı konusunda düzenleme yapılması talebinde bulunanların sayısı da dikkati çekti.

