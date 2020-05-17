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Muğla'da gezi teknesi yandı

Yeniakit Publisher
2020-05-17 02:57:55 -
Muğla'da gezi teknesi yandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde gezi teknesi yanarak kullanılamaz hale geldi.

Karagözler Mahallesi’ndeki tersanede tadilat amacıyla bulunan Osman K'ye ait 14 metre uzunluğundaki "You Are Life" isimli ahşap gezi teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tekneden yükselen dumanı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında tekne kullanılamaz hale geldi.

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