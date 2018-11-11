Muğla'da freni çekilmeyen minibüs evin üstüne uçtu

İbrahim E. yönetimindeki 34 EH 1216 plakalı minibüs, mola vermek amacıyla Fethiye’nin Karagözler Mahallesi’ndeki Aşıklar Tepesi mevkiinde yol kenarında durdu.



Frenini çekmeden park ettiği minibüsten inen İbrahim E. ve araçtakiler, yol kenarındaki seyir teraslarından ilçeyi seyrederken minibüs birden hareket etmeye başladı.

Yaklaşık 50 metre ilerleyen minibüs daha sonra yoldan çıkarak uçuruma devrildi. Düştüğü yerde yaklaşık 30 metre sürüklenen minibüs bir evin duvarına çarparak durdu. Minibüsün çarptığı evde kaza sırasında kimsenin olmadığı öğrenildi. Şans eseri kimsenin yaralanamadığı kazada minibüs, polis ekiplerinin incelemesinin ardından vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.