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Muğla'da fransız turist otel odasında ölü bulundu

Bodrum ilçesine tatil için gelen Fransız turist Guy Jan (70), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

20 Eylül 2018 Perşembe 21:38
Muğla'da fransız turist otel odasında ölü bulundu

Olay, dün saat 04.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki otelde meydana geldi. Tatil için Bodrum'a gelen Fransız turist Guy Jan'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine şüphelenen otel çalışanları, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri Fransız turistin kaldığı odaya girince Jan'ın yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Jan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı adamın cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 21:38
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