  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Muğla’da feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla’da meydana gelen trafik kazasında seyir halindeki minibüs, elektrikli bisikletiyle yolun karşısına geçmeye çalışan 86 yaşındaki adama çarptı. Feci kazada yaşlı adam hayatını kaybetti.

2020-04-29 12:11:00 -
Muğla’da feci kaza! Olay yerinde hayatını kaybetti

Muğla-Aydın karayolu Bayır girişinde meydana gelen trafik kazasında 86 yaşındaki vatandaş olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu

Edinilen bilgiye göre, Muğla istikametine seyir halinde bulunan Hüseyin Ata’nın kullandığı 48 AP 793 plakalı pazarcı minibüsü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 86 yaşındaki İsmail Türer’in kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Olay yerinde yaşamını yitirdi

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar sonrası olay yerine trafik ekipleri ve ambulans yönlendirildi. Kazada İsmail Türer isimli yaşlı vatandaş çarpmanın etkisi ile olay yerinde yaşamını yitirirken, Bayır Jandarma Karakol Komutanlığı'na bağlı ekipler kaza ile ilgili çalışma başlattı.

Kaza sonrası minibüs sürücüsü Hüseyin Ata gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı