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Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Yaşanan olayda 14 kişi yaralandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 23:41
Muğla'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, minibüs ile TIR'ın çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı

Süleyman Kuşçi yönetimindeki 02 KH 789 plakalı minibüs, Yatağan-Milas kara yolu Eskihisar mevkisinde Yüksel Karataş idaresindeki 43 AAN 652 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Hamza, Mehmet ve İsmail Kuşçi, Yasin Akbaş, Mehmet Durdu, İsmail Kayan, Yakup Tatar, Hasan ve Hüseyin Çetin, Arif Delikanlı, Muhammet Gül, Hasan Çetin ve Sinan Karadoğan yaralandı.

Yaralılar hayati tehlikesi bulunmuyor

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan Yatağan-Milas kara yolu ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

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Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 23:41
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