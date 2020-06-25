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Aktüel

Muğla'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-06-25 10:46:14 -
Muğla'da fabrikanın buhar kazanı patladı: 1 yaralı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde bir fabrikanın buhar kazanında meydana gelen patlamada 1 işçi yaralandı.

Dörttepe Mahallesi'nde balık paketlemede kullanılan strafor kutuların üretildiği fabrikanın buhar kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan işçi Mustafa Özkurt, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kolundan yaralanan Öztürk'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Patlama fabrikada büyük çaplı hasara yol açtı.

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