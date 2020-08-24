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Aktüel Muğla'da "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi
Aktüel

Muğla'da "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi

DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska: - "4 yıl sürecek projeyle deniz kaplumbağalarının balıkçılık av araçlarına takılma ve ölüm oranlarını, yaşam bölgeleri ile beslenme alanlarını tespit edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-08-24 13:04:36 -
Muğla'da "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi

MUĞLA (AA) - Muğla'da, Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER), tarafından yürütülen "Deniz Kaplumbağalarını Koruma" projesi kapsamında caretta carettaların yuvalama alanları incelendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, doğa koruma dernekleri ve DEKAMER temsilcilerinin katıldığı inceleme gezisinde, Ortaca ilçesindeki Dalyan Mahallesi'nden teknelere binen katılımcılar ilk olarak Dalyan Kanalı'ndaki caretta carettaları gözlemledi.

Daha sonra İztuzu Plajı'na geçen katılımcılara DEKAMER Başkanı ve Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, tarafından bilgi verildi.

Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta carettaların kumsaldaki yuvalama alanlarını inceleyen katılımcılar, kafeslerde koruma altındaki yumurtalardan çıkan yavru kaplumbağaların yolculuğunu takip etti.

Prof. Dr. Kaska, AA muhabirine, projenin AB tarafından desteklendiğini söyledi.

Yaklaşık 8 kilometre uzunluğundaki İztuzu Kumsalı'nın caretta carettaların en çok yumurta bıraktığı alanlardan olduğunu vurgulayan Kaska, bu nedenle özellikle turizm sezonunda yumurta bırakılan alanları korumak için kafesleme işlemi yaptıklarını anlattı.

Projeyle caretta carettalar hakkında daha net bilgilere sahip olacaklarını dile getiren Kaska, "4 yıl sürecek projeyle deniz kaplumbağalarının balıkçılık av araçlarına takılma ve ölüm oranlarını, yaşam bölgeleri ile beslenme alanlarını tespit edeceğiz." dedi.

DEKAMER Bilimsel Koordinatörü Doğan Sözbilen de yıl boyu Dalyan Kanalı'nda caretta carettaların varlığını takip ettiklerini ve belirli dönemlerde numaralandırma işlemi gerçekleştirdiklerini kaydetti.



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