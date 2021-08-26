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Gündem Muğla'da dehşete düşüren haber: Bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü
Gündem

Muğla'da dehşete düşüren haber: Bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde 29 yaşındaki H.O.P., tartıştığı annesi A.P.'yi bıçaklayarak öldürdü. Şüpheli, olay yerine gelen polis ekibince gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-08-26 20:08:00 -
Muğla'da dehşete düşüren haber: Bir kişi annesini bıçaklayarak öldürdü

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişi, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Datça Mahallesi Hızırşah Yolu'ndaki evlerinde H.O.P. (29) ile annesi A.P. (54) arasında, henüz belirlenemeyen bir nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.O.P. annesini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı.

Sesleri duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, A.P'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Şüpheli, polis ekibince gözaltına alındı.

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