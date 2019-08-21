Muğla'da çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı Muğla'da Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan tekne ve botlarda 60 düzensiz göçmen yakalandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 60 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Akyarlar, Karaada ve Bitez açıklarında iki lastik botu ve bir fiber tekneyi durdurdu. Yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Kongo, Nijerya, Togo, Kamerun, Suriye, Filistin, Mısır ve Güney Afrika uyruklu 60 düzensiz göçmen yakalandı. Organizatör gözaltına alındı Sahil güvenlik botuyla Turgutreis Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek. Yasa dışı geçişleri organize ettiği iddia edilen bir kişi gözaltına alındı.

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