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Muğla'da çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum ilçesinde, çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı.

28 Eylül 2018 Cuma 22:29
Muğla'da çalıntı motor yatta 28 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Küçükbük Mahallesi açıklarında demirli ABD bayraklı yaklaşık 10 metrelik motor yatın çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Yatın göçmen kaçakçılığında kullanılma ihtimaline karşı ekipler çalışma başlattı.

Çavuş Adası önlerinde durdurulan motor yatta, 28 Suriye, Filistin, Yemen, Eritre, İran ve Irak uyruklu bulunduğu belirlendi.

Düzensiz göçmenlerin, işlemlerin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Haber Tarihi: 28 Eylül 2018 Cuma 22:29
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  6. Sahil Güvenlik

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