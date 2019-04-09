Muğla'da boğulma tehlikesi yaşayan kişi kurtarıldı Muğla’da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri bota alarak sahile çıkardı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Sahil Bandı Balıkçı barınağı mevkisi açıklarında şamandıraya tutunarak yardım isteyen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi. Bölgeye sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Alper Bayrak'ı bota alarak karaya çıkardı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Bayrak'a 153 lira idari para cezası uygulandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.