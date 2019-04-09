0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Muğla'da boğulma tehlikesi yaşayan kişi kurtarıldı

Muğla’da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri bota alarak sahile çıkardı.

09 Nisan 2019 Salı 14:45
Muğla'da boğulma tehlikesi yaşayan kişi kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Sahil Bandı Balıkçı barınağı mevkisi açıklarında şamandıraya tutunarak yardım isteyen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Alper Bayrak'ı bota alarak karaya çıkardı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Bayrak'a 153 lira idari para cezası uygulandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Nisan 2019 Salı 14:45
  1. Muğla
  2. Fethiye
  3. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  4. 112 Acil Çağrı Merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediye memurlarından yeni başkana destek
    1. Belediye memurlarından yeni başkana..
    2. Özel çocuklara trafik eğitimi verildi
    3. Çocuk parkındaki plastik oyuncakları..
    4. Şırnak'ta PKK'lı 4 terörist pes etti!
    5. Vefatının 431'inci yılında Mimar Sinan..
    6. Poroşenko: “BBC’nin ödeyeceği 50 bin..
    7. Vali Dağlı, 10 Nisan Polis gününü..
    8. Güvenli ve eğlenceli dijital servisler..
    9. Alkollü denize girdi, 153 lira ceza..
    10. ‘Sinan’ 431. yıldönümünde anıldı
    11. Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık!..
    12. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kenya..
    13. Bafra’da “Gelin kardeş Olalım” projesi..
    14. GMİS“Türk polis Teşkilatı’nın..
    15. Tokat’ta 3 çocuk annesi yaşam..
    16. Ekrem İmamoğlu: Bedeli ağır olur
    17. İmitasyon takılara dikkat
    18. Bucak Bilim Festivali’nin açılışı..
    19. Akseki Belediye Başkanı Özkan, mevlit..
    20. Bayındır: “Biz nerede kalmıştık,..
    21. "Yeni Avrupa şampiyonları çıkarmak..
    22. Bölge Başkanı Ertan Taşlı Polis..
    23. Suriyeli cinayetinde evde 2 ceset çıktı
    24. Isparta'da uyuşturucu operasyonu
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulü
    26. Dart Şampiyonasında 3. oldu
    27. Fatih Çintimar, EA yönetimine aday
    28. Polis Teşkilatının 174. kuruluş..
    29. Bakkal esnafına TESK kart dağıtımı..
    30. Türk Eximbank'a 630 milyon dolar..
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    Ekrem İmamoğlu açık açık tehdit etti
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    YSK Başkanı Güven'den flaş seçim açıklması
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    Temelli söyledi, siyonistler harekete geçti! Türkiye oyunu
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    İstanbul'da makas daralıyor! İşte YSK'ya göre son durum
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!
    Ha ha.. CHP’liler tahsilli, onun için geçersiz oylar sizden çıkıyor!

    Günün Karikatürü

    9 Nisan 2019
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    BAE, Mısır ve S. Arabistan'ın sinsi Türkiye planı
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer
    S-400, PKK koridorunu tarihe gömer