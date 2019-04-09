Muğla'da boğulma tehlikesi yaşayan kişi kurtarıldı
Muğla’da denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri bota alarak sahile çıkardı.09 Nisan 2019 Salı 14:45
Muğla'nın Fethiye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren kişiyi sahil güvenlik ekipleri kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Sahil Bandı Balıkçı barınağı mevkisi açıklarında şamandıraya tutunarak yardım isteyen kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren Alper Bayrak'ı bota alarak karaya çıkardı.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edilen Bayrak'a 153 lira idari para cezası uygulandı.
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