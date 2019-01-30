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Muğla'da bazı mahalleler sular altında kaldı!

Muğla'nın Menteşe ilçesinde metrekareye 35, Ula'da ise 46 kilogram yağış düştü. Bazı mahalleler ve tarım arazileri sular altında kaldı.

30 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
Muğla'da bazı mahalleler sular altında kaldı!

AA muhabirinin Muğla Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Menteşe ilçesinde metrekareye 35, Ula'da ise 46 kilogram yağış düştü.

Yağışlar nedeniyle Menteşe ilçesinde Karabağlar Yaylası ile Düğerek, Ortaköy, Yaraş, Çevre Yolu, Akkaya ve Yerkesik mahallelerinde tarım arazilerini su bastı.

Ortaköy, Yaraş, Karabağlar mahallelerinde yolların suyla dolması sonucu, sürücüler ve vatandaşlar zor durumda kaldı.

Kavşaklarda önlem alan trafik ekipleri, etkili yağış nedeniyle sürücüleri dikkatli araç kullanmaları yönünde uyardı. Yağışlar nedeniyle Menteşe ve Ula ilçesinde yaralamalı ve hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Ula ilçesinde sağanak sonucu Akyaka ve Gökova mahallelerindeki tarım alanları su altında kaldı. Akyaka'da sağanak ve fırtına nedeniyle bazı tekneler zarar gördü.

Muğla-Antalya ve Muğla-Denizli güzergahlarının bazı bölümlerinde yer yer heyelan meydana geldi.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 18:16
  1. Denizli
  2. Antalya
  3. Muğla
  4. sağanak yağış

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