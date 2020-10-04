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Aktüel Muğla’da baraj gölüne giren bir kişi kayboldu
Aktüel

Muğla’da baraj gölüne giren bir kişi kayboldu

Yeniakit Publisher
2020-10-04 13:16:47 -
Muğla’da baraj gölüne giren bir kişi kayboldu

MUĞLA (AA)- Muğla'nın Milas ilçesinde bir kişi balık tutmak için gittiği baraj gölünde kayboldu.

Çallı Mahallesi'ndeki Geyik Barajı'na arkadaşlarıyla balık tutmaya giden Hakan Şimşek (27), iddiaya göre oltasına takılan balığı çıkarmak için suya girdi.

Şimşek'in bir süre sonra gölde gözden kaybolduğu fark eden kıyıdakiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin Şimşek'i arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

Göl kenarına gelen Şimşek'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Çağrılan dalgıçların arama çalışmalarına devam edeceği belirtildi.

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