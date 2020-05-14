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Aktüel

Muğla'da ata tohumları toprakla buluştu

Yeniakit Publisher
2020-05-14 14:43:46 -
Muğla'da ata tohumları toprakla buluştu

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde "Geleceğimiz İçin Üretiyoruz" projesiyle ata tohumları toprakla buluştu.

Menteşe Belediyesinin yürüttüğü proje kapsamında, Düğerek Mahallesi'ndeki 32 dönümlük araziye yerli nohut ekildi.

Ortaköy Mahallesi'ndeki 3 dönüm araziye dikilen yerli soğanlar ise ürün vermeye başladı.

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, üretim çalışmalarının yapıldığı bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, önümüzdeki günlerde Kafaca Mahallesi'nde bulunan 10 dönümlük araziye de yerli nohut ekileceğini söyledi.

Başlattıkları üreticiyi destekleyen tarım politikasını yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hızlandırdıklarını aktaran Gümüş, "Gelirinin büyük bir kısmını tarımdan elde eden bir kentte yaşıyoruz. Bereketli topraklarımız var. Biz de bu topraklarımızı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Kendi seralarımızda yetiştirdiğimiz ata tohumlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Hasat zamanı toplanacak ürünler daha sonra ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak." diye konuştu.


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