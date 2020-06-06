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Aktüel

Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-06 18:55:24 -
Muğla'da 4 düzensiz göçmen yakalandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçak yollardan Türkiye'ye geldikleri belirlenen Afganistan uyruklu grubun yakalanması için çalışma başlattı.

Suç Araştırma Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, ilçeden ayrılmak üzere olduklarını belirlediği düzensiz göçmenleri, tespit edilen adreste yakaladı.

Pasaport ve kimlikleri bulunmayan 4 Afganistan uyrukluya, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yapmaktan 4 bin 350'şer lira idari ceza uygulandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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