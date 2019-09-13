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Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.

13 Eylül 2019 Cuma 11:32
Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri,Emecik mevkisi açıklarında bir lastikbotu durdurdu.

Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistinuyruklu37 düzensiz göçmen yakalandı.

Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:32
  1. Muğla'nın Datça ilçesi
  2. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri
  3. İl Göç İdaresi Müdürlüğü
  4. Datça Limanı

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