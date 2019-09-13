Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.13 Eylül 2019 Cuma 11:32
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri,Emecik mevkisi açıklarında bir lastikbotu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistinuyruklu37 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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