Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'da 37 düzensiz göçmen yakalandı13 Eylül 2019 Cuma 11:29
MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 37 yabancı uyruklu gözetim altına alındı.
Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Emecik mevkisi açıklarında bir lastik botu durdurdu.
Yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalıştıkları belirlenen bottaki Suriye ve Filistin uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.
Datça Limanı'na götürülen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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