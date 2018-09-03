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Muğla'da 35 kişilik iş için bin 413 kişi başvurdu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğüne bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere 35 daimi işçinin alınacağı kadro ilanına bin 413 kişi başvurdu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 13:06
Muğla'da 35 kişilik iş için bin 413 kişi başvurdu

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun farklı kadrolar için İŞKUR üzerinden verdiği ilana yönelik kriterlere uygun başvurular kabul edildi.

35 kişilik daimi işçi kadrosuna uygun bin 413 başvuru gelince çekiliş yapılmasına karar verildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Salonu'nda düzenlenen kura çekimine katılacak işçi adayları salona aileleri ve çocuklarıyla geldi.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Muğla İl Müdürü Ömer İlman, kura töreni öncesi yaptığı konuşmada, müdürlüğe bağlı yurtlarda çalıştırılmak üzere güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, kaloriferci, su tesisatçısı meslek kollarında engelli işçi ve eski hükümlü işçi olmak üzere toplam 35 daimi işçi alımı için IŞKUR üzerinden ulusal düzeyde ilana çıkıldığını dile getirdi.

İlman, başvuruların yüksek olması nedeniyle noter huzurunda çekiliş yapmaya karar verdiklerini, kurada hem asil hem de yedek listelerin belirleneceğini kaydetti.

Kura çekim törenine eşi ve çocuklarıyla birlikte katılan işçi adaylarından isimleri açıklananlar, sevinçlerini aileleriyle paylaşırken, isimleri okunmayanlar ise üzüntü yaşadı.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 13:06
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