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Gündem Muğla'da 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu
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Muğla'da 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu

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Muğla'da 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu.

Camikebir Mahallesi'nde bulunan söz konusu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.

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