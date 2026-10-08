Muğla'da 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan yangında, 2 katlı kerpiç ev alevlere teslim oldu.
Camikebir Mahallesi'nde bulunan söz konusu evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle bitişikteki evlere sıçramadan söndürülen yangında ev kullanılamaz hale geldi.