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Spor A Ligi için iyi haber! Sonuncu olsak bile umut var
Spor

A Ligi için iyi haber! Sonuncu olsak bile umut var

Yeniakit Publisher
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A Ligi için iyi haber! Sonuncu olsak bile umut var

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta yaptığı 4 maçtan da puansız ayrılan A Milli Futbol Takımı, son 2 mücadelesinden puanlar çıkartarak grup sonuncusu olarak da olsa A Ligi'ne tutunmaya çalışacak. Ay-yıldızlı ekibin, grubunda sonuncu olsa da B Ligi'ne düşmeme ihtimali bulunuyor. İşte ayrıntılar…

Türkiye, UEFA'ya üye 54 federasyon takımının 4 ligde mücadele ettiği turnuvada bu sezon A Ligi'nde yer alıyor.

A Milli Futbol Takımı; Fransa, İtalya ve Belçika'nın bulunduğu 1. Grup'ta yaptığı 4 maçın ardından puansız son sırada bulunuyor.

A Ligi'ndeki 4 grupta 4. maçların ardından henüz puanla tanışamayan Türkiye ile birlikte Sırbistan ve Çekya bulunuyor. Galler ise 3 puanla grubunda son sırada.

A LİGİ'NDEKİ EN KÖTÜ 2 DÖRDÜNCÜDEN BİRİ OLMAKTAN KURTULMAYA ÇALIŞACAK

A Milli Futbol Takımı, kasım ayında oynayacağı gruptaki son 2 maçında evinde Belçika ve deplasmanda Fransa ile karşı karşıya gelecek.

Ay-yıldızlılar, bu 2 maçtan puan ya da puanlar toplayarak en kötü 2 dördüncü takımdan biri olmaktan kurtulursa A Ligi'nde kalmak için play-off mücadelesi verecek.

Uluslar Ligi'ndeki bir önceki formatta gruplarını son sırada bitiren takımlar, B Ligi'ne düşüyordu ancak bu sezon uygulanan formata göre 4. sıradaki 4 takımdan 2'sinin yoluna A Ligi'nde devam etme şansı doğdu.

FORMAT

UEFA Uluslar Ligi'nde 2026 yılının kasım ayında sona erecek ve çift devreli lig usulüne göre oynanacak olan lig aşamasının ardından A Ligi'nde gruplarını birinci ve ikinci sırada tamamlayan takımlar, 2027 yılının mart ayındaki çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazanacak. İki maç sonunda rakiplerine üstün gelen dört ekip, UEFA Uluslar Ligi final turnuvasında mücadele etmeye hak kazanacak.

​​​​​​​Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım A Ligi'nde kalacak. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım ile gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en iyi dereceye sahip iki takım, B Ligi'nden gelen dört grup ikincisiyle A/B Ligi play-off maçlarına çıkacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan ve en kötü dereceye sahip iki takım, B Ligi'ne düşecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde ise gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar, A Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan takımlar, B Ligi'nde kalacak. Gruplarını dördüncü sırada tamamlayan takımlar, C Ligi'nde gruplarını ikinci sırada tamamlayan dört takım ile B/C Ligi play-off maçlarına çıkacak.

UEFA Uluslar C Ligi'nde de gruplarını birinci sırada tamamlayan takımlar B Ligi'ne yükselecek. Gruplarını üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan takımlar C Ligi'nde kalacak.

UEFA Uluslar D Ligi'nde ise tüm takımlar, C Ligi'ne yükselecek. Bir sonraki sezonda, D Ligi kaldırılacak ve Uluslar Ligi, A, B ve C Ligleri ile yoluna devam edecek.​​​​​​​

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