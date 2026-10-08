  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Katar açıklarında tankere saldırı! Çok sayıda mühimmat isabet etti Ermenistan'da Türkiye heyecanı: Paşinyan Türkiye sınırını işaret ederek duyurdu! Ayranı yok içmeye... Yunanistan'dan 'Hürmüz Boğazı'na operasyon kararı! 8 Ekim 2026: Günün Ayet ve Hadisi 8 Ekim 2025: Niyazi Sayın (Neyzen, Ebru Sanatçısı ve Fotoğrafçı) Axios’tan Yemen iddiası: Suriye’nin 10 ila 20 bin asker göndermesi gündemde Bolat’tan “krizden önce parasını çekti” iftirasına cevap: Hesap hâlâ açık İran’dan ABD’nin teklifine yanıt hazırlığı: Mesaj arabulucularla iletilecek Lise eylemleri Paris ile Tahran arasında diplomatik gerilime dönüştü Borsa çetesine SPK darbesi! Fon vurguncusu Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu 21 kişiye suç duyurusu
Gündem İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek
Gündem

İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek

Sosyal medyada "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklinde skandal bir paylaşım yapan ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan provokatör Berna Laçin’in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.

Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!
Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!

Gündem

Hani en sevdiğiniz marştı!… AK Parti'nin İzmir marşlı videosu muhalefeti kudurttu!

İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma
İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma

Gündem

İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin’e ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan soruşturma

CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi
CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi

Gündem

CHP'de 'katılım' paniği! Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişi sonrası İzmir Büyükşehir'de ilk istifa geldi

İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı
İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

Gündem

İzmir'de provokasyona kalkışan Berna Laçin gözaltına alındı

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Abdullah

Fonculara davet, sadece böyle paylaşıma gözaltı. Türkiyedeki adalet bu işte.

Salim

Bernada gösterilen hız neden fonda yapılmıyor? Kimi saklıyorlar?
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23