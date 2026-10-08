İzmir paylaşımı sonrası gözaltına alınmıştı! Provokatör Berna Laçin SEGBİS ile ifade verecek
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Sosyal medyada "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklinde skandal bir paylaşım yapan ve hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan provokatör Berna Laçin’in, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya hesabından yaptığı "İzmir daha önce de işgal edildi, Korkma" şeklindeki paylaşım nedeniyle hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesinde düzenlenen "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçu kapsamında soruşturma başlatılan Laçin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı. Laçin’in İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında SEGBİS aracılığıyla ifade vereceği öğrenildi.
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