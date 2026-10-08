Projeler nükleer verimlilik için yarıştı
İkinci Gençlik Bilimsel-Pratik Konferansı’nın katılımcıları, Akkuyu NGS’nin farklı faaliyet alanlarında verimliliğin artırılmasına yönelik projelerini uzman jürinin değerlendirmesine sundu.
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İkinci Gençlik Bilimsel-Pratik Konferansı’nın katılımcıları, Akkuyu NGS’nin farklı faaliyet alanlarında verimliliğin artırılmasına yönelik projelerini uzman jürinin değerlendirmesine sundu.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom tarafından inşa edilen Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) sahasında, iş süreçlerine yönelik projelerin yarıştıı Gençlik Bilimsel-Pratik Konferansı’nın ikincisi gerçekleştirildi. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. yönetim temsilcilerinden oluşan uzman jüri, konferansın final etabı için dört kategoride en iyi 12 sunumu seçti. Bu kategoriler; NGS’nin tasarımı ve inşası, işletme, güvenlik ve çevre ile genel yönetim konularından oluştu. Konferansa, AKKUYU NÜKLEER A.Ş.’nin genç çalışanlarının yanı sıra Akkuyu NGS projesinin hayata geçirilmesinde görev alan kuruluşların çalışanları da katıldı. Yarışmaya sunulan çalışmalar arasında NGS işletme verimliliğinin artırılmasına yönelik çözümler, reaktör binalarının iç koruma kabuğunun durumunun değerlendirilmesinde lazer tarama teknolojisinin kullanılmasına ilişkin bir proje, yapay zeka tabanlı uygulamalar ile iş süreçleri ve personel yönetiminin optimizasyonuna yönelik öneriler yer aldı.
“PROFESYONELLER GÖREV YAPIYOR”: AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdürü Sergei Butckikh, konuya ilişkin şunları söyledi: “Nükleer sektörde, bilgi ve becerilerini sürekli geliştiren, iş süreçlerinin verimliliğini artırmanın yollarını arayan profesyoneller görev yapıyor. Bir çalışanın yalnızca bir çözüm önermekle kalmayıp bunu somut ve uygulanabilir bir sonuca dönüştürmesi özellikle değer taşıyor. En başarılı çalışmalar, daha sonra geliştirilerek sektörün diğer işletmelerinde de yaygınlaştırılabiliyor. Gençlik Bilimsel-Pratik Konferansı, uzmanların ortak çalışmalara sundukları katkıların sonuçlarını görmelerine ve girişimleri için destek almalarına olanak tanıyor.”
GELİŞTİRİLEN ÇÖZÜM AKKUYU NGS’DE HALİHAZIRDA UYGULANARAK BAŞARIYLA KULLANILIYOR: “NGS İşletmesi” kategorisinde birinciliği, personelin montajı tamamlanan ekipmanların bulunduğu alanlara giriş izin süresinin kısaltılmasına yönelik proje kazandı. Projeyi jüriye, Bakım Yönetimi Bölüm Başkan Yardımcısı Nikolay Kudryaşov ile Bakım Yönetimi Bölümü Başuzmanı Aleksandr Paholkov sundu. Geliştirilen çözüm Akkuyu NGS’de halihazırda uygulanarak başarıyla kullanılıyor. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Genel Müdür Birinci Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov da konuyla ilgili olarak şunları kaydetti: “Gençlik Bilimsel-Pratik Konferansı, uzmanlara çalımalarının sonu iş süreçlerinin verimliliğini artırmanın yollarını arayan profesyoneller görev yapıyor. Kendilerini ve ekiplerini tanıtma fırsatı sunuyor. Bu yıl NGS’nin farklı faaliyet alanlarını kapsayan son derece geniş bir çalışma yelpazesi gördük. Katılımcılar açısından konferans, meslektaşlar ve uzmanlarla profesyonel bir diyalog kurma ve yetkin geri bildirim alma imkânı sunarken, şirket açısından da yeni fikirler için önemli bir kaynak oluşturuyor.”
NGS ÇALIŞANLARINA YÖNELİK “AKILLI YARDIMCI” İLGİ GÖRDÜ: Konferansın bir bölümü de dijital teknolojilere ayrıldı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. uzmanları Pavel Kormilkin ve Dmitriy Korolkov, NGS’nin tasarım, inşaat, işletme ve işletmeden çıkarma süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsünün yönetimine yönelik modüler yapay zeka ajanlarına sahip dijital platform prototipini tanıttı. Bu kategoride sunulan bir diğer proje ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Radyasyon Güvenliği Birimi nöbetçi dozimetristi Yusuf Furkan Tankal tarafından geliştirilen, NGS çalışanlarına yönelik “akıllı yardımcı” ilgi gördü. Tankal, jüri üyelerine çalışanların ihtiyaç duydukları belge ve bilgilere hızlı şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan elektronik sistemin çalışan demo sürümünü sundu. Tankal, projesine ilişkin şunları söyledi: “Bu yardımcıyı geliştirme fikri, çalışanların günlük iş süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçlardan doğdu. Üzerinde çalıştığım sistem, kullanıcının talebini serbest bir şekilde ifade etmesine ve ilgili belgenin güncel sürümünden hızlı biçimde yanıt almasına imkân sağlıyor. Sistem aynı zamanda dış ortama tamamen kapalı şekilde çalışıyor. Genç bir uzman olarak benim için en önemli noktalardan biri, ortaya koyduğum fikri çalışan bir prototipe dönüştürebilmek ve bunu objektif değerlendirme yaparak projenin bundan sonraki gelişim yönleri konusunda öneriler sunabilecek meslektaşlarıma tanıtabilmek.”
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