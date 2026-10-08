Projeler nükleer verimlilik için yarıştı

NGS ÇALIŞANLARINA YÖNELİK “AKILLI YARDIMCI” İLGİ GÖRDÜ: Konferansın bir bölümü de dijital teknolojilere ayrıldı. AKKUYU NÜKLEER A.Ş. uzmanları Pavel Kormilkin ve Dmitriy Korolkov, NGS’nin tasarım, inşaat, işletme ve işletmeden çıkarma süreçlerini kapsayan tüm yaşam döngüsünün yönetimine yönelik modüler yapay zeka ajanlarına sahip dijital platform prototipini tanıttı. Bu kategoride sunulan bir diğer proje ise AKKUYU NÜKLEER A.Ş. Radyasyon Güvenliği Birimi nöbetçi dozimetristi Yusuf Furkan Tankal tarafından geliştirilen, NGS çalışanlarına yönelik “akıllı yardımcı” ilgi gördü. Tankal, jüri üyelerine çalışanların ihtiyaç duydukları belge ve bilgilere hızlı şekilde ulaşmalarına yardımcı olmak üzere tasarlanan elektronik sistemin çalışan demo sürümünü sundu. Tankal, projesine ilişkin şunları söyledi: “Bu yardımcıyı geliştirme fikri, çalışanların günlük iş süreçlerinde karşılaştıkları ihtiyaçlardan doğdu. Üzerinde çalıştığım sistem, kullanıcının talebini serbest bir şekilde ifade etmesine ve ilgili belgenin güncel sürümünden hızlı biçimde yanıt almasına imkân sağlıyor. Sistem aynı zamanda dış ortama tamamen kapalı şekilde çalışıyor. Genç bir uzman olarak benim için en önemli noktalardan biri, ortaya koyduğum fikri çalışan bir prototipe dönüştürebilmek ve bunu objektif değerlendirme yaparak projenin bundan sonraki gelişim yönleri konusunda öneriler sunabilecek meslektaşlarıma tanıtabilmek.”