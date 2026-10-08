Müslüman öğrencilerin okuluna 6 ay kilit: Fransa'da mahkemeden kapama kararı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fransa’nın Creil kentinde Müslüman öğrencilere eğitim veren özel okul hakkında alınan 6 aylık kapatma kararı, mahkeme tarafından onaylandı.
Amiens İdari Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme Creil kentindeki Gazali Okulu'nun yeniden açılmasına yönelik başvuruları reddetti.
Söz konusu okulda eğitim alan öğrenciler için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınmadığına kanaat getiren mahkeme, özel okulun 6 ay süreyle kapanmasına onay verirken, burada eğitim gören öğrencilerin 15 gün içinde başka okullara kayıtlarının yapılması gerektiğine hükmetti.
Creil'de Müslüman öğrencilerin gittiği Gazali Okulu'nda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyordu.
Ulusal basındaki haberlere göre, öğrencilerin velileri ve okulun personeli mahkeme kararına itiraz edeceklerini bildirdiler.
Fransa'da halkın kullanımına açık kurumları denetlemekle görevli güvenlik komisyonu, Gazali Okulu'nda 2 Haziran'da inceleme gerçekleştirmişti.
Komisyon, ilkokul için kullanılan binada düzensizlikler tespit etmişti. Oise Valiliği ise komisyonun talep ettiği düzenlemeler yapılana kadar okulun kapatılmasına karar vermişti.
Okul, komisyonun talep ettiği inşaat çalışmalarına dair raporu geçen ay ilgili makamlara iletmişti.
Aynı okul 22 Eylül'de yeniden incelemelere tabi tutulmuştu.