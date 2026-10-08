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Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

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Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde belediye ekiplerinin temizlik çalışması gerçekleştirdiği bir evden 20 kamyon dolusu çöp ve atık çıkarıldı.

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Foto - Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

Altınordu Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Karşıyaka Mahallesi'ndeki ikametten çevreye kötü koku yayıldığı ihbarı üzerine zabıta ekipleri harekete geçti.

#2
Foto - Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

uzun süredir biriktirdiği belirlenen çok sayıda çöp ve atık bulundu. Zabıta ve polis ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen çalışmalarda ev ve çevresinde birikmiş atıklar için iş makineleri ve temizlik personeli görev aldı.

#3
Foto - Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

Yaklaşık 6 saat süren çalışma sonucunda ev ile çevresinden 20 kamyon çöp ile atık çıkarıldı. Ev, ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi. Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, halk sağlığını tehdit edebilecek durumlara karşı gerekli müdahalelerin gecikmeden yapıldığını belirtti.

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Foto - Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti: "Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."

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