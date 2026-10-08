Kötü koku ihbarı yapıldı: Bir evden 20 kamyon çöp çıktı

Özellikle yalnız yaşayan, desteğe ihtiyaç duyabilecek kişilerin görmezden gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tepe, şunları kaydetti: "Komşularımızın, yakınlarımızın durumunu takip edelim, ihtiyaç olduğunu düşündüğümüz bir durumda ilgili kurumlara haber verelim. Bazen zamanında yapılan küçük bir bildirim, hem bir vatandaşımızın yaşam koşullarının iyileştirilmesini hem de çevresindeki insanların sağlığının korunmasını sağlayabilir. Daha duyarlı ve birbirini gözeten bir toplum olduğumuzda bu tür sorunlara çok daha erken müdahale edebiliriz."