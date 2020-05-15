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Muğla’da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı

Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 12:04:06 -
Muğla’da 15-20 yaş arası gençler sokağa çıktı

Covid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 15-20 yaş arası gençler, uzun bir aradan sona ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.


Korona virüs vaka ve ölüm sayılarının azalmasının ardından normal hayata dönüşün kademe kademe başlatıldığı Türkiye’de 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlar 10 Mayıs Pazar günü, 14 yaş altı çocuklar ise 13 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00-15.00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla dışarı çıkmıştı. Bugün ise 15-20 yaş arası gençler uzun bir aradan sonra ilk kez verilen izin kapsamında sokağa çıktı.


Muğla’nın Menteşe ilçesinde lise ve üniversite çağındaki gençler umuma açık işletmelerin, özellikle kafelerin kapalı olması nedeniyle parklarda oturarak, caddelerde gezerek zaman geçirdi.

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