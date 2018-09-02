THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum'da, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.

02 Eylül 2018 Pazar 09:47
Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı

Bodrum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ortakent-Yahşi Mahallesi Kabakum plajı yakınlarında yasa dışı geçiş hazırlığındaki bir grubu tespit etti.

Güvenlik güçleri, aralarında kadın ve çocukların da olduğu Suriye ve Filistin uyruklu 13 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu kişiler, işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

 

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 09:47
  1. Suriye
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Muğla
  4. Bodrum
  5. Filistin
  6. Ortakent

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı! Açlık kapıda
    1. İlber Ortaylı'dan korkutan uyarı!..
    2. Başkan Erdoğan İmam Serahsi Camii'nin..
    3. Gaziantep'te korkunç kaza: 6 ölü 22..
    4. Erdoğan'dan Kırgızistan'da kritik uyarı!
    5. 3. havalimanı ulaşım hatları ve..
    6. Antalya’da otomobil motosiklet ile..
    7. Muğla'da 13 düzensiz göçmen yakalandı
    8. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan..
    9. 'Belhanda'dan savunma isteyeceğim'
    10. Kahramanmaraş'ta tabancayla 2 kişiyi..
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan..
    12. Afyonkarahisar ve Balıkesir'de yolcu..
    13. Kongo'da ebola salgını yeniden patlak..
    14. İzdivaç ablaları deşifre oldu!
    15. Ürdün, Mısır ve BAE'den ABD'ye büyük..
    16. Komşuların ihbarı üzerine polis..
    17. TL hamlesi meyvesini verdi! 169 ülkeye..
    18. Afyon'da otobüs devrildi! Ölü ve çok..
    19. Terörist paniklemiş! 'Listede biz de..
    20. Tabipler Odası'nın tabelasını çaldı.....
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    Akşener Külliye'de, İyi Partililer isyanda!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    ÇYDD, kendi kazdığı kuyuya düştü
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    AK Partili Turan müjdeyi verdi: Milli Savaş Gemisi geliyor!
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor
    Akbank'tan büyük skandal! Tepkiler çığ gibi büyüyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    Türkiye sınırında casus hareketliliği! Hem CIA, MOSSAD, GIP; hem de FSB, MOIS, MSS...
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir