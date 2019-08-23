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Muğla'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 10 düzensiz göçmen yakalandı.

23 Ağustos 2019 Cuma 14:56
Muğla'da 10 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri,Bodrum Karaada güneyinde bir fiber tekneyi durdurdu.

Teknede yasa dışı yollarla yurt dışına gitmeye çalışan Suriye ve Filistin uyruklu10 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil güvenlik botuyla Bodrum Limanı'na getirilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Yasa dışı geçişleri organize ettiği öne sürülen bir kişi yakalandı.

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 14:56
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